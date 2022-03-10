Tavuğun içinden makine bilyesi çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Tavuğun içinden makine bilyesi çıktı

10.03.2022 13:47
Tavuğun içinden makine bilyesi çıktı

Migros sanal marketten alınan Beypiliç markasına ait tavuktan demir parçası çıktı.

Migros sanal marketten alınan Beypiliç markasına ait tavuktan demir parçası çıktı. Market suçu üretici firmaya atarken, vatandaş tüketici hakem heyetine gitmeye hazırlanıyor

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde oturan bir vatandaş, Migros sanal marketten Beypiliç markasına ait tavuk satın aldı. Eve gelen tavuğu açan ve pişiren vatandaş, içinden çıkan demir parçasıyla şaşkına döndü. Hemen marketi arayan Hasan A. sebebini sordu. Market, sorumlunun Beypiliç firması olduğunu söyledi. Şikayetini sosyal medyadan paylaşan vatandaş, "Migros sanal marketten aldığım soslu bonfileyi pişirip yerken, etin içinden demir parçası çıktı. Migros sorumlu olarak Beypiliç firmasını gösterdi. Beypiliç satış temsilcisi, çıkan yabancı maddenin makine parçası olduğunu teyit etti. Fakat Beypiliç firması geri bildirimde bulunmadığı için tüketici hakem heyetine başvurmayı düşünüyorum" dedi.

Vatandaşın şikayeti üzerine Beypiliç firması ise yaptığı açıklamada, "Piliç parmak bonfile, piliç sırtsız göğüslerin fileto işleme hatlarında işlenmesi neticesinde elde edilmektedir. Elde edilen piliç parmak bonfilelerin soslama işlemi tamamlandıktan sonra görsel kontrolleri de yapılarak ambalajlanmaktadır. Ambalajlanan ürünler bant vasıtasıyla sevkiyat alanına gelmektedir. Üretilen tüm ürünler taşıma bantları üzerinde bulunan metal detektörlerinden geçirilerek kontrol edilmekte, metal tespit edilen ürünler ayrılmaktadır. Tüm bu işlemler sonrasında ürün satışa hazır hale getirilmektedir. Yapılan incelemeler neticesinde şikayete sebep olan bu durumun; hat tekerleklerinden bir tanesinin kırılması neticesi, içindeki bilyenin tabaklı ürün ambalajlama bölümüne bantla taşınması esnasında, tabaklı ürün içerisine düşmesi ve ürün ambalajlayan personelin fark edilememesi ile geliştiği düşünülmektedir. Söz konusu uygunsuzluk hakkında ilgili personel uyarılmış ve kontroller bu yönde sıklaştırılmıştır. Ayrıca bu ve buna benzer şikayetlerin bir daha yaşanmaması adına metal dedektörünün ayarları kontrol edilmiş ve metal tespit edildiğinde yapılması gereken işlemler ile ilgili personele hatırlatma eğitimi verilmiştir" denildi.

(İHA)

YORUMLAR
500
Kar tatili haberi geldi: Okuldaki yüzlerce öğrenci halay çekti, kartopu oynadı Kar tatili haberi geldi: Okuldaki yüzlerce öğrenci halay çekti, kartopu oynadı Zincir marketten alınan ünlü bir markaya ait tavuktan demir parçası çıktı Zincir marketten alınan ünlü bir markaya ait tavuktan demir parçası çıktı 5,5 aylık doğan Yavuz Selim bebeğe kök hücre tedavisi 5,5 aylık doğan Yavuz Selim bebeğe kök hücre tedavisi

MİGROS TİC. A.Ş., Beypiliç, Tekirdağ, Metal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tavuğun içinden makine bilyesi çıktı - Son Dakika


Son Dakika
12:40 Sanki Yargı dizisinden bir sahne! Parkta asılı bulan hakime Çiğdem, savcı eşinden boşandığı için intihar etmiş
13:35 Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maçları hava durumu sebebiyle 1 hafta ertelendi!
13:31 Burası Muş: Yine bir zincir market, yine raflarda yağ yok! Bilin bakalım nerede?
13:28 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Antalya'daki zirve sonrası ilk açıklama: Diplomasiye devam!
13:18 Ordu'da balıkçıların ağına takılan 4 kilogramlık kırlangıç balığı 800 liradan satışa çıkarıldı
13:11 Rusya Dışişleri Bakanı: Ukrayna kameralara oynuyor, görüşmek için görüşüyor, çözüm odaklı değil!
13:02 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya'nın yapabileceği şey topraklarımızdan çekilmektir!
12:57 İstanbul'da bir tiyatro sahnesinin elektriği borçları yüzünden kesildi: Moda Sahnesi oyunlarını karanlıkta oynayacağını açıklamıştı
12:47 Ucuz alternatif olarak ortaya çıktı! Sekiz dev LNG gemisi Türkiye'ye doğru geliyor
12:47 Bitlisli ağaya kötü haber: Chelsea'nin satışı hayal oldu! İngiltere, Abramoviç'in tüm mal varlığını dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 14:02:31. #1.11#
SON DAKİKA: Tavuğun içinden makine bilyesi çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement