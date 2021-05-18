Akyazı'ya bağlı Alaağaç Mahallesi'nde bulunan, Ali Öztürk'e ait tavuk çiftliğinde, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede çiftliği saran yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Alevlerin sardığı çiftlikte bulunan 10 bin 500 civciv ise öldü.
Çiftlik kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Tavuk çiftliği alev alev yandı: 10 bin 500 civciv telef oldu! - Son Dakika