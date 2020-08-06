Tavuk çiftliği alevlere teslim oldu - Son Dakika

Tavuk çiftliği alevlere teslim oldu

Boş tavuk çiftliği yandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yer alan ve bir süredir kullanılmadığı kaydedilen tavuk çiftliği alevlere teslim oldu.

İlçenin Şahpaz Mahallesinde yer alan ve bir süredir kullanılmadığı belirtilen tavuk çiftliğinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ve jandarma ekiplerine haber vererek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Boş çiftlikte yer alan binalardan birinin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği yangın nedeniyle bölgeye sevk edilen TREDAŞ ekipleri de itfaiyenin yangına daha rahat ve kolay müdahale edebilmesi için çiftlikteki elektrik akımını kesti.

Jandarma ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Meydana gelen yangınla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.