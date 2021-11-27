TAVUK ÇİFTLİĞİ İNŞAATINDAN 250 BİN LİRALIK MALZEME ÇALAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

ELAZIĞ'da tavuk çiftliği inşaatından 250 bin liralık elektrik malzemesi çalan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

ELAZIĞ'da tavuk çiftliği inşaatından 250 bin liralık elektrik malzemesi çalan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Çalınan malzemeler sahibine teslim edildi. Olay, 3 gün önce gece saatlerinde Karakoçan ilçesine bağlı Yukarıovacık köyünde meydana geldi. 3 şüpheli, tavuk çiftliği inşaatından 250 bin liralık elektrik malzemesi çaldı. Çiftlik sahibinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Alınan parmak izi ve güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkan ekipler, şüphelilere operasyon yaptı. Şüpheliler, bir evde yakalandı. Çalınan malzemeler bulunup sahibine teslim edilirken, şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma, Tavuk, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › TAVUK ÇİFTLİĞİ İNŞAATINDAN 250 BİN LİRALIK MALZEME ÇALAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

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