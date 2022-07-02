Tavuk çiftliği işletmesi 195 bin hayvanı selde kaybetti - Son Dakika
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Tavuk çiftliği işletmesi 195 bin hayvanı selde kaybetti

02.07.2022 13:11

Düzce'nin Merkez ilçesine bağlı Gölormanı köyünde yaşanan selde, tavuk çiftliği çalışanları canlarını zor kurtarırken, yaklaşık 195 bin hayvan kaybedildi.

Düzce'nin Merkez ilçesine bağlı Gölormanı köyünde yaşanan selde, tavuk çiftliği çalışanları canlarını zor kurtarırken, yaklaşık 195 bin hayvan kaybedildi.

Kentte etkili olan şiddetli sağanağın ardından yaşanan sel yüzünden Gölormanı bölgesindeki arazilerin yanı sıra bazı ahır ve çiftlikler su altında kaldı.

Gölormanı köyündeki bir tavuk çiftliği de sel suları nedeniyle zarar gördü. Dere yatağının yön değiştirmesi ve suyun aniden çiftliğe yönelmesiyle çalışanların canlarını zor kurtardığı işletmenin alt katındaki yaklaşık 195 bin tavuk boğuldu.

Çiftlikteki görevliler, selin ardından balçık ve çamurları kendi imkanlarıyla temizlemeye başlarken işletme, yetkililerden destek bekliyor.

"Canımızı kurtarma derdine düştük"

Tavuk çiftliğinin sorumlu müdürü Ercan Arı, AA muhabirine, yarım saat içerisinde suyun bele kadar yükseldiğini ve çiftliğin su altında kaldığını belirterek, "190 ile 195 bin arasında tavuğumuz telef oldu. 8 kümesimizin alt katları tamamen gitti. Şu anda buradaki çalışmalarda sıkıntı çekiyoruz. Devletimizden bu konuda destek bekliyoruz." dedi.

Yaklaşık 3 milyon lira zararları olduğunu anlatan Arı, "Şirket de bunu karşılamıyor. Devletimizden acil yardım bekliyoruz. İlk başta su küçük kümeslerimize geldi, onları kurtarmaya çalışırken su bir anda tüm alanı bastı. Bu sefer kendi canımızı kurtarmanın derdine düştük. O yüzden sahayı terk ettik." ifadelerini kullandı.

Çiftliğe gelen AFAD ekiplerinin suların daha da yükselme riski nedeniyle bölgeyi boşaltmaları konusunda kendilerini uyardığını aktaran Arı, sular çekildiğinde kümeslerin içinin dahil balçıkla dolduğunu, adım atacak yer kalmadığını ve alt kattaki tavukların selden kurtulamadığını ifade etti.

"Üst kattaki tavuklarımızı yaşatmaya çalışıyoruz"

Kayıpların kendilerinden tahsil edileceğini söyleyen Arı, sözlerini, "Bunu ödeme gibi bir durumumuz yok. Burası borçla dönüyordu. Eğer devletimiz yardım etmezse iflas bayrağını çekeceğiz. Su altyapımız dere yatağında kaldığı için kendi imkanlarımızla onararak su akışını çiftliğimize sağladık. Elektrik kablolarımız da çamurun altında kaldığı için yukarılardan kablo çekerek üst kattaki tavuklarımızı yaşatmaya çalışıyoruz." diye tamamladı.

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Sele teslim olan köyde tavuk çiftliğindeki 195 bin hayvan telef oldu! Çiftçi iflas bayrağını çekmek üzere Sele teslim olan köyde tavuk çiftliğindeki 195 bin hayvan telef oldu! Çiftçi iflas bayrağını çekmek üzere Sel bölgesine tonlarca su gönderdi Sel bölgesine tonlarca su gönderdi
Kaynak: AA

Düzce, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tavuk çiftliği işletmesi 195 bin hayvanı selde kaybetti - Son Dakika

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