Tavuk çiftliğinde çıkan yangında 5 bin civciv telef oldu - Son Dakika
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Tavuk çiftliğinde çıkan yangında 5 bin civciv telef oldu

05.05.2022 21:18
Tavuk çiftliğinde çıkan yangında 5 bin civciv telef oldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında, karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 bin civciv telef oldu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında, karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 bin civciv telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Çepnibektaş Mahallesi'nde bulunan bir tavuk çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın sonrasında yapılan incelemeler de, 5 bin civcivin karbonmonoksit gazı nedeniyle telef olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

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Turgutlu, Yangın, Manisa, Tavuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tavuk çiftliğinde çıkan yangında 5 bin civciv telef oldu - Son Dakika


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