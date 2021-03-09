Tavuk çiftliğinden demir hırsızlığına 1 tutuklama - Son Dakika

Tavuk çiftliğinden demir hırsızlığına 1 tutuklama

MANİSA'nın Salihli ilçesinde tavuk çiftliğinden demir malzemeleri çalarken yakalanıp, adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde tavuk çiftliğinden demir malzemeleri çalarken yakalanıp, adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık girişiminin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. İzmir- Ankara Karayolu Caferbey Mahallesi yakınlarında bulunan B.O.Ü.'ye ait tavuk çiftliğinden geçen 6 Mart Cumartesi günü A.Ö. (30), K.E.(19) ve E.Ö.(26) tarafından demir malzemeler çalınmak istendi. Hırsızlığı fark eden görevliler, polis ekiplerini aradı. 3 şüpheli, çaldıkları demirleri kamyonete yükledikleri sırada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı. Hırsızlık girişimi, çiftliğin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ Hırsızlık girişimi, çiftliğin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ Şüphelilerden A.Ö.'nün farklı tarihlerde motosiklet ve otomobil hırsızlığı gerçekleştirdiği de belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden A.Ö., çıkartıldığı mahkemece tutuklanırken, K.E. ve E.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ----------------------- -Hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntüsü (Haber - Kamera: Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa),



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