Tavuk dışkısı elektrik enerjisine dönüşüyor - Son Dakika

Tavuk dışkısı elektrik enerjisine dönüşüyor
08.12.2020 11:48
Afyonkarahisar'da tavuk gübresinden biyogaz elektrik üreten tesisi ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, yetkililerden bilgi aldı.
Afyonkarahisar'da tavuk gübresinden biyogaz elektrik üreten tesisi ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, yetkililerden bilgi aldı.
Tavuk Gübresinden Biyogaz Elektrik Üretim Tesisi'ni ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, tavuk dışkısı atığı bertaraf kapasitesi açısından dünya birincisi olan Afyon Enerji tesisi ve işleyiş hakkında bilgiler aldı. Tesisin son derece modern ve dünyaya örnek bir tesis olduğunu kaydeden Vali Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar'da bulanan tavuk üretim tesislerinden alınan gübrelerin artık doğaya salınarak çevre kirliliğine yol açmadığını aksine bu tesiste geri bertaraf edilerek biyogaz elektrik enerjisine dönüştüğünü kaydetti. - AFYONKARAHİSAR
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