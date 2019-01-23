Tavuk Dönerci Açmak İçin 9 Restoran Soydu
39 dakika önce
Antalya'da tavuk dönerci dükkanı açmak için 9 restorandan tabak, çatal, kaşık çalan M.A.D. yakalandı.
Antalya
'da tavuk dönerci dükkanı açmak için 9 restorandan tabak, çatal, kaşık çalan M.A.D. yakalandı. M.A.D'in, hırsızlıklarda kullandığı iki motosikleti de çaldığı ortaya çıktı. Muratpaşa
ve Kepez
ilçelerindeki 9 restoranda meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler, hırsızlık olaylarını M.A.D'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, M.A.D'yi gözaltına aldı. İfadesi alınan M.A.D'nin çaldığı iki motosikletle 9 restorandan tabak, çatal, kaşık gibi restoran malzemeleri çaldığı belirlendi. Hırsızlık öncesi kapıları tornavida ile açan M.A.D'ın ürünlerle kaçması da kameralara yansıdı.
Tavuk dönerci dükkanı açmayı planladığı belirtilen şüpheli, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:51 Kaynak: DHA
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