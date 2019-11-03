Son Dakika Haberleri: Tavuk dönerden zehirlenen 67 üniversite öğrencisi, hastanelik oldu
Son Dakika Güncel Tavuk dönerden zehirlenen 67 üniversite öğrencisi, hastanelik oldu

Tavuk dönerden zehirlenen 67 üniversite öğrencisi, hastanelik oldu

7 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da 67 üniversite öğrencisi, yedikleri tavuk dönerden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Tavuk dönerden zehirlenen 67 üniversite öğrencisi, hastanelik oldu, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'da 67 üniversite öğrencisi, yedikleri tavuk dönerden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı merkeze bağlı Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir dönerciden tavuk döner yiyen öğrencilerde bir süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti görülmeye başlandı. Öğrencilerden bazıları kendi imkanlarıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne geldi, bazıları da çağırılan ambulanslarla aynı hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre hastaneye gelen 67 öğrenci, gıda zehirlenmesi teşhisi konularak tedaviye alındı.Polis ekipleri, tedavileri tamamlanan öğrencilerin ifadelerine başvururken, Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından iş yerinin yaptığı tavuk dönerden numune alınarak inceleme başlatıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 09:46 Kaynak: DHA
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