Tavuk Dünyası Ankara'da şube sayısını artıyor

Yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren restoran zinciri Tavuk Dünyası şubeleşme girişimlerini artırdı. Restoran zinciri Ankara'daki şube sayısını 16'ya çıkardı.

Türkiye'nin dört bir yanındaki restoranlarıyla tüketiciyle buluşan Tavuk Dünyası en yeni restoranını Ankara Etimesgut'taki bir AVM'de açarak başkentteki şube sayısını 16'ya yükseltti. Restoran zinciri Türkiye genelinde 238 noktaya ulaştı.

Şirket, Haziran ayında Kıbrıs'ın liman kenti Girne'de açtığı bir şubesi ve Rusya'daki restoranıyla yurt dışında da hizmet sunuyor. Hedef ise yıl sonuna kadar 250 şubeye ulaşmak. - ANKARA