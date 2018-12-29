Son Dakika Haberleri: Tavuk Eti Satan İşyeri Esnafına Eğitim Verildi

Tavuk Eti Satan İşyeri Esnafına Eğitim Verildi

56 dakika önce

Tekirdağ Malkara'da tavuk eti satan gıda iş yerlerine hijyen ve muhafaza koşulları hususunda eğitim semineri verildi.

Tavuk Eti Satan İşyeri Esnafına Eğitim Verildi, System.String[]
Tekirdağ Malkara'da tavuk eti satan gıda iş yerlerine hijyen ve muhafaza koşulları hususunda eğitim semineri verildi.

Malkara Ticaret Borsası toplantı salonunda Malkara, Hayrabolu ve Şarköy ilçelerinde kanatlı eti satışı ve toplu tüketim faaliyeti gösteren gıda iş yeri temsilcilerine, hijyen ve muhafaza koşulları konularında eğitim verildi. Eğitime, kanatlı eti satışı yapan ve toplu tüketime sunan gıda işletmeleri temsilcilerinden oluşan yaklaşık 30 iş yeri temsilcisi katılım gösterdi.

Eğitime katılanlara hijyen ve muhafaza koşulları konusunda hazırlanan sunum ile bilgilendirme yapıldı. Katılımcılardan gelen sorular cevaplandırıldı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:23 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Malkara, Güncel
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