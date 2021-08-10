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Tavuk eti üretimi haziranda yıllık bazda yüzde 3 arttı - Son Dakika

Tavuk eti üretimi haziranda yıllık bazda yüzde 3 arttı

10.08.2021 10:22
Tavuk eti üretimi haziranda yıllık bazda yüzde 3 arttı, System.String[]

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artarak 193 bin 604 tona çıktı.

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artarak 193 bin 604 tona çıktı. Tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 1,4 düşerek 1,5 milyar adede geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, haziranda 193 bin 604 ton tavuk eti üretimi gerçekleşti. Üretim geçen yıla kıyasla yüzde 3 arttı.

Türkiye'de haziranda 1 milyar 497 milyon 555 adet tavuk yumurtası üretimi yapılırken yıllık bazda yüzde 1,4 düşüş gözlemlendi.

Bu yılın haziran ayında 107 milyon 874 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı Haziran 2020'ye kıyasla yüzde 2,1 arttı.

Aynı ayda hindi etinin 4 bin 492 ton üretimi yapılırken yıllık bazda yüzde 28,6 düşüş görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran, Türkiye, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tavuk eti üretimi haziranda yıllık bazda yüzde 3 arttı - Son Dakika


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