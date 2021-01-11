Tavuk yumurtası üretimi Kasım 2020'de aylık bazda yüzde 0,9 azaldı

Türkiye'nin tavuk yumurtası üretimi, kasımda aylık bazda yüzde 0,9 azalarak 1 milyar 693 milyon 589 bin adet oldu.?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılının kasım ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.?

Buna göre, tavuk yumurtası üretimi, Kasım 2020'de bir önceki aya göre yüzde 0,9, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 azaldı. Bu dönemde 1 milyar 693 milyon 589 bin adet tavuk yumurtası üretildi.?

Kasımda kesilen tavuk sayısı aylık bazda yüzde 0,6 düşüşle 95 milyon 225 bin olarak kayıtlara geçti. 2019'un aynı ayına göre, kesilen tavuk sayısı yüzde 0,2 arttı

Tavuk eti üretimi kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,5 azaldı ve 169 bin 903 ton olarak gerçekleşti. Tavuk eti üretimi yıllık bazda da yüzde 1,1 geriledi.

Hindi eti üretimi ise kasımda aylık bazda yüzde 10,1 yükselirken, yıllık bazda yüzde 13,6 azaldı. Üretim miktarı 4 bin 587 ton oldu.

Ocak-kasım döneminde 2019'un aynı dönemine göre, tavuk eti üretimi yüzde 0,02 artarken, hindi eti üretimi yüzde 0,2, kesilen tavuk sayısı yüzde 0,3, tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 0,6 azaldı.