Tavuk eti üretimi Kasım'da yüzde 3.7 azaldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Tavuk eti üretimi Kasım'da yüzde 3.7 azaldı - Son Dakika Ekonomi

Tavuk eti üretimi Kasım'da yüzde 3.7 azaldı

6 saat önce

Tavuk eti üretimi Kasım ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3.7 azalarak 168 bin 7 tona gerilerken, aynı dönemde tavuk yumurtası üretimi yüzde 1.2 artarak 1.7 milyar adede yükseldi.

Tavuk eti üretimi Kasım'da yüzde 3.7 azaldı, System.String[]

Tavuk eti üretimi Kasım ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3.7 azalarak 168 bin 7 tona gerilerken, aynı dönemde tavuk yumurtası üretimi yüzde 1.2 artarak 1.7 milyar adede yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı "kümes hayvancılığı üretimi" verilerine göre Kasım'da;

"Hindi eti üretimi yıllık yüzde 7.2 artarken, kesilen tavuk sayısı yüzde 5.4 azaldı.

"Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 1.3 artarken, tavuk eti üretimi yüzde 1.6, kesilen tavuk sayısı yüzde 2.4, hindi eti üretimi ise yüzde 15.6 azaldı.

"Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi aylık yüzde 1.5 azalırken takvim etkisinden arındırılmış seriye göre de tavuk eti üretimi yıllık yüzde 1.0 azaldı.

"Kesilen tavuk sayısı aylık yüzde 8.3 azalarak 95 milyon adet olurken, kümes hayvancılığı üretim miktarı aylık ;

"Tavuk eti üretimi yüzde 10.9 azalarak 168 bin 7 tona,

"Tavuk yumurtası üretimi yüzde 3.2 azalarak 1.7 milyar adede,

"Hindi eti üretimi de yüzde 10.4 azalarak 5 bin 310 tona düştü." (Grafik&Tablo)


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

55 gündür aranan yaşlı adam, dağlık alanda ölü bulundu
Son dakika: 2019 Kasım ayında cari denge 518 milyon dolar açık verdi Binlerce tavuk ölüsü araziye bırakıldı! Vatandaşlar şaşkına döndü Son dakika: Bakan Albayrak müjdeli haberi verdi: Ülke risk primimiz Mayıs 2018'den beri en düşük seviyede

Son Dakika Haberleri
18:16 Borsa, günü yükselişle tamamladı - Son Dakika Ekonomi
18:10 Son dakika: Bakan Albayrak müjdeli haberi verdi: Ülke risk primimiz Mayıs 2018'den beri en düşük seviyede - Son Dakika Ekonomi
18:08 Bakan Albayrak: Ortaya koyduğumuz performans, ülkemize güveni artırdı - Son Dakika Ekonomi
17:54 New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika Ekonomi
17:39 BUSEB, Gemlik’te bin dönüme talip - Son Dakika Ekonomi
16:28 İBB Meclisi'nde gergin anlar! AK Partili meclis üyesi, İYİ Partili ismin üzerine yürüdü - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 18:20:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tavuk eti üretimi Kasım'da yüzde 3.7 azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]