Tavuk eti üretimi Mayıs'ta azaldı - Son Dakika

Mayıs ayında tavuk eti üretimi yüzde 5, kesilen tavuk sayısı ise yüzde 5,8 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Mayıs ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, tavuk eti üretimi 183 bin 616 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,7 milyar adet olarak gerçekleşti. Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre hindi eti üretimi yüzde 9,7, tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 2,3 arttı. Tavuk eti üretimi yüzde 5, kesilen tavuk sayısı ise yüzde 5,8 azaldı. Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk eti üretimi yüzde 5,1, kesilen tavuk sayısı yüzde 4,5, hindi eti üretimi yüzde 0,9, tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 0,8 arttı.

Mayıs ayında bir önceki aya göre kesilen tavuk sayısı yüzde 4 azalarak 102 milyon 218 bin adet oldu. Aynı ayda bir önceki aya göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3 artarak 1,7 milyar adet oldu. Söz konusu ayda bir önceki aya göre hindi eti üretimi yüzde 27,6 artarak 5 bin 108 ton olarak gerçekleşti.

(İHA)