Tavuk eti üretimi Temmuz'da azaldı

Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre hindi eti üretimi yüzde 8,4 artarken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,1, tavuk eti üretimi ve kesilen tavuk sayısı ise yüzde 13,5 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Temmuz ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, tavuk eti üretimi 174 bin 329 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,5 milyar adet olarak gerçekleşti. Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre hindi eti üretimi yüzde 8,4 artarken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,1, tavuk eti üretimi ve kesilen tavuk sayısı ise yüzde 13,5 azaldı. Ocak- Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre hindi eti üretimi yüzde 9,3, tavuk eti üretimi yüzde 2,9, kesilen tavuk sayısı yüzde 2,3, tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 0,5 arttı.

Temmuz ayında bir önceki aya göre tavuk eti üretimi yüzde 7,3 azalarak 174 bin 329 ton olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında bir önceki aya göre kesilen tavuk sayısı yüzde 6,2 azalarak 99 milyon 95 bin adet oldu.

Temmuz ayında bir önceki aya göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,5 artarak 1,5 milyar adet oldu.

Temmuz ayında bir önceki aya göre hindi eti üretimi yüzde 10,7 azalarak 5 bin 620 ton olarak gerçekleşti. - İSTANBUL