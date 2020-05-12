Tavuk eti üretimi yüzde 10,9 arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Tavuk eti üretimi yüzde 10,9 arttı - Son Dakika Ekonomi

Tavuk eti üretimi yüzde 10,9 arttı

7 saat önce

Mart ayında bir önceki aya göre tavuk eti üretimi yüzde 10,9 artarak 191 bin 629 ton olarak gerçekleşti.

Tavuk eti üretimi yüzde 10,9 arttı, System.String[]

Mart ayında bir önceki aya göre tavuk eti üretimi yüzde 10,9 artarak 191 bin 629 ton olarak gerçekleşti.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Mart ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, tavuk eti üretimi 191 bin 629 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,7 milyar adet olarak gerçekleşti


Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre hindi eti üretimi yüzde 17,2, kesilen tavuk sayısı yüzde 10,5, tavuk eti üretimi yüzde 9,3 artarken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,8 azaldı. Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk eti üretimi yüzde 9,1, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,7, hindi eti üretimi yüzde 2,3, tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 1,1 arttı.


Mart ayında bir önceki aya göre tavuk eti üretimi yüzde 10,9 artarak 191 bin 629 ton olarak gerçekleşti.Bu ayda bir önceki aya göre kesilen tavuk sayısı yüzde 13,2 artarak 110 milyon 302 bin adet oldu. Aynı ayda bir önceki aya göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,3 azalarak 1,7 milyar adet oldu.


Hindi eti üretimi ise Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 20 artarak 5 bin 86 ton olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 10:10 Kaynak: İHA


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