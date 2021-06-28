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Tavuk fiyatlarına yüzde 20 zam geldi! Üretimi durduran firmalar sokak kısıtlamasından yakınıyor - Son Dakika

Tavuk fiyatlarına yüzde 20 zam geldi! Üretimi durduran firmalar sokak kısıtlamasından yakınıyor

28.06.2021 12:00

Koronavirüs nedeniyle hafta sonu uygulanan sokak kısıtlaması üreticiyi zor duruma soktu. Bazı beyaz et firmaları üretimi durdurdu. Durum böyle olunca da Türkiye'de çok tüketilen tavuk etinin fiyatı da yüzde 20 oranında zamlandı.

Bolu'da tavuk etine gelen zam yüzde 20'leri buldu. Koronavirüs salgını sürecinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasakları ve restoranların kapalı olması sebebiyle en çok etkilenen sektörlerden olan beyaz et sektöründe bazı firmalar üretimi durdurdu. Üretimin azalması ve ham madde fiyatlarındaki artış beyaz et fiyatlarında yükselmeye neden oldu.

HAM MADDE FİYATLARI İKİYE KATLANDI

Tavuk eti fiyatlarının artmasında dünya genelinde üretimdeki azalmanın etkili olduğunu ifade eden beyaz et üreticisi Mustafa Aksoy, "Çok büyük bir artış yok. Ham madde fiyatları ikiye katladı. Maliyetlerimiz de artıyor. Kullandığımız bütün ürünler mısırından soya fasulyesine kadar, kağıdından naylonuna kadar fiyat artışı var. Tavuk da bundan etkileniyor. Tavuk eti şu anda kırmızı etle mukayese edildiğinde dörtte bir fiyatına piyasalarda satılıyor. Tavuk son zamanlarda yüzde 20'ye yakın bir zamla karşılaştı ama yüzde 20'lik zam zarar ettiği dönemlerden mukayese edildiği için yüksek gibi görülüyor. Daha önce firmalar zararına tavukları üretip satmak zorunda kalıyorlardı. Bazı firmaların üretimi bırakması arzın azalmasına sebep oldu. Dolayısıyla fiyatların artmasında bunun da etkisi var. Üretimini durduran firmalar var. Tavuk fiyatlarında bir düşüş olacağını düşünmüyorum. Çünkü ihracat talepleri de var. Bütün dünyada üretimde azalma var. Üretimde azalma olunca dolayısıyla serbest piyasa ekonomisi çalışıyor ve fiyatlar artıyor" dedi.

"PAZAR YASAĞI KALKINCA TÜKETİM ARTAR"

Temmuz ayı itibarıyla tavuk eti tüketiminin artmasını beklediklerini ancak fiyatları piyasanın kendisinin belirleyeceğini kaydeden Aksoy, "Pazar günlerinin kapalı olması tavuk tüketiminin daha fazla olduğu yerler, mangallar, restoranlar, okullar kapalıydı. Temmuz ayındaki hafta sonlarında pazar günü de sokağa çıkma yasağının olmaması tüketimi artırır diye düşünüyorum. Bunun fiyatlara etkisini piyasa kendiliğinden belirleyecektir" ifadelerini kullandı.

Tavuk fiyatlarına yüzde 20 zam geldi! Üretimi durduran firmalar sokak kısıtlamasından yakınıyor

Koronavirüs, Tavuk, Pazar, Bolu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tavuk fiyatlarına yüzde 20 zam geldi! Üretimi durduran firmalar sokak kısıtlamasından yakınıyor - Son Dakika Ekonomi


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