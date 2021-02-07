Tavuk hırsızı kurnaz tilki, Sivaslının tuzağına düştü - Son Dakika

Tavuk hırsızı kurnaz tilki, Sivaslının tuzağına düştü

07.02.2021 12:03
Tavuk hırsızı kurnaz tilki, Sivaslının tuzağına düştü, System.String[]

Tavuk hırsızı kurnaz tilki, Sivaslının tuzağına düştü Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde süs tavuğu besleyen Atakan Yaşin, tavuklarının kaybolması üzerine kümese güvenlik kamerası kurdu.

Tavuk hırsızı kurnaz tilki, Sivaslının tuzağına düştü

SİVAS - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde süs tavuğu besleyen Atakan Yaşin, tavuklarının kaybolması üzerine kümese güvenlik kamerası kurdu. Buna rağmen 3 bin lira değerindeki 6 tavuğu çalınan Yaşin, tavuk hırsızı kurnaz tilkiyi kurduğu tuzakla yakaladı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Atakan Yaşin, hobi olarak evinin bahçesinde maddi değerleri yüksek olan süs tavuklarını besliyor. Yaşin, kümesinde bulunan tavukların arka arkaya kaybolması üzerine hırsızlıktan şüphelenerek evinin çevresine güvenlik kameraları taktırdı. Buna rağmen tavukları kaybolmaya devam etti. Yaşin, kurduğu düzenekle maddi değerleri 3 bin lirayı bulan 6 tavuğunu telef eden 2 tilkiyi birer gün arayla yakaladı. Yaşin, tavuklarını telef eden tilkilerin ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Çamlıbel mevkiinde doğaya salınmasını sağladı.

2 tilki, 3 bin liralık zarara uğrattı

Tilkinin kendilerini yanılttığını ve kameralara yakalanmadığını belirten Yaşin, "Hayvanlar kaybolmaya başlayınca kamera yerleştirdik. Ama bir türlü göremedik. Hayvan o kadar uyanıkmış ki diğer taraflardan geldi. Tuzak kurdum yakalandı, doğaya bıraktık. O kadar uyanık hayvan ki farklı yerlerden geldi, bizi de yanılttı. Kameraya da yakalanmadı. Hayvanlara ne olduğunu merak ediyordum. Satmak üzere olduğum hayvanları yedi, yaklaşık 3 bin liralık zarara soktu" dedi.

Tilkileri doğaya bıraktı

Yaşin, tavuklarını telef eden tilkileri doğaya saldığını belirterek, "Hayvanlarıma zarar geldiğinden dolayı bir tuzak kurdum. İl başta sansardan şüphelendim ama tilkinin duvarları tırmanarak geldiğini gördüm. Daha sonra bir tuzak kurmaya karar verdim. Tuzağı kurdum, bir daha girmişti ama telleri yırtıp çıkmıştı. Bende tuzağı sağlamlaştırdım. Tuzağımda mikro dalga fırından söktüğüm camı, sunta parçası, yaylı pim ve buzdolabı teli kullandım. Tuzağımla iki tane tilki yakaladık. Çamlıbel'e çıkarıp ormanlık alana bıraktık. Burası ilçe merkezi olduğundan dolayı buraya geleceğini hiç düşünmezdik. Sansar olduğunu düşünüyorduk ama tilki çıktı. 6 tane tavuğum gitti. Ben süs tavukçuluğuyla uğraştığım içim hayvanlar maddi olarak değerli olduğundan içim yandı " dedi.

Tavuk hırsızı kurnaz tilki, Sivaslının tuzağına düştü

Yıldızeli, Sivas, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tavuk hırsızı kurnaz tilki, Sivaslının tuzağına düştü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Görenler film sahnesi sandı! Kız meselesi yüzünden birbirlerine kurşun yağdırdılar Suç örgütü lideri, polise yakalanmamak için silahlarını eşlerinin çantasında taşıyormuş Denize düşen kadın için hiç düşünmeden buz gibi suya daldı Trakya'da kırmızı alarm! Ergene Nehri'ndeki zehirler toprağa ve yer altı sularına karıştı Kızının agresif hareketlerinden şüphelenen anne, oyuncağın içine koyduğu ses kayıt cihazıyla kreşteki şiddeti ortaya çıkardı Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan santraforu Galatasaray almış, Mostafa Mohamed maçın kahramanı oldu MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 3 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde Derbi galibiyeti sonrası G.Saray taraftarı Volkan Demirel'i sosyal medyada ti'ye aldı
Maçtan sonra federasyonu topa tutan Fatih Terim'in tepki gösterdiği görüntüler ortaya çıktı Maçtan sonra federasyonu topa tutan Fatih Terim'in tepki gösterdiği görüntüler ortaya çıktı         
10:47
Yalancı baharın yerini kara kış alıyor! İstanbul cuma gününden itibaren 7 gün sürecek kar yağışının etkisi altına girecek Yalancı baharın yerini kara kış alıyor! İstanbul cuma gününden itibaren 7 gün sürecek kar yağışının etkisi altına girecek         
10:35
Ahmet Çakar'dan Ozan Tufan'ın iptal edilen golüyle ilgili ilginç yorum: Belki de kafa biraz büyük Ahmet Çakar'dan Ozan Tufan'ın iptal edilen golüyle ilgili ilginç yorum: Belki de kafa biraz büyük         
10:27
Bir zamanlar saraylarda beslenen sultan tavuğunun fiyatı bin 500-2 bin lira arasında değişiyor Bir zamanlar saraylarda beslenen sultan tavuğunun fiyatı bin 500-2 bin lira arasında değişiyor         
10:12
İsimleri karıştıran Doğan herkesi güldürdü! İlayda yerine Aleyna'nın adını yazdı İsimleri karıştıran Doğan herkesi güldürdü! İlayda yerine Aleyna'nın adını yazdı         
09:20
Avrupa'da sarı kar endişe yarattı! Yüzlerce kişi Meteoroloji'yi arayıp Avrupa'da sarı kar endişe yarattı! Yüzlerce kişi Meteoroloji'yi arayıp "Dünyanın sonu mu geldi?" diye sordu         
08:21
'Kim Milyoner Olmak İster'de doktor jokerin 'Omurilik sarımsağı' yanıtı dalga konusu oldu 'Kim Milyoner Olmak İster'de doktor jokerin 'Omurilik sarımsağı' yanıtı dalga konusu oldu         
01:01
Yüzündeki yaradan dolayı bunalıma giren iki çocuk annesi kadın tabancayla intihar etti Yüzündeki yaradan dolayı bunalıma giren iki çocuk annesi kadın tabancayla intihar etti         
23:02
Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın son halini gören takipçileri mest oldu Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın son halini gören takipçileri mest oldu         
20:18
Cinayet gibi kaza! Sıkıştırdığı araçta iki kişi öldü, sorumsuz sürücü umursamayıp kaçtı Cinayet gibi kaza! Sıkıştırdığı araçta iki kişi öldü, sorumsuz sürücü umursamayıp kaçtı         
16:46
Ünlü şarkıcı Kobra Murat, bir bir mal varlığını sıraladı Ünlü şarkıcı Kobra Murat, bir bir mal varlığını sıraladı         
15:19
İstanbul'da nefes kesen operasyon! Üzerinde servet değerindeki altın paralarla yakalandı İstanbul'da nefes kesen operasyon! Üzerinde servet değerindeki altın paralarla yakalandı         
12:49
Vaftiz töreninde akciğerine su kaçan 6 haftalık bebek hayatını kaybetti Vaftiz töreninde akciğerine su kaçan 6 haftalık bebek hayatını kaybetti         
12:36
Ultrasonda bebeğinin yüzünde kaybettiği büyükbabasının yüzünü gören hamile kadın, şoke oldu Ultrasonda bebeğinin yüzünde kaybettiği büyükbabasının yüzünü gören hamile kadın, şoke oldu         
10:48
Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor         
09:19
Hesabındaki 20 bin doları görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, gerçeği bankada öğrendi Hesabındaki 20 bin doları görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, gerçeği bankada öğrendi         
08:51
Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan eski ilişkisini anlattı: Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan eski ilişkisini anlattı: Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu         
07:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2021 12:08:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tavuk hırsızı kurnaz tilki, Sivaslının tuzağına düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei