Tavuk hırsızı kurnaz tilki, Sivaslının tuzağına düştü - Son Dakika

Tavuk hırsızı kurnaz tilki, Sivaslının tuzağına düştü

SİVAS - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde süs tavuğu besleyen Atakan Yaşin, tavuklarının kaybolması üzerine kümese güvenlik kamerası kurdu. Buna rağmen 3 bin lira değerindeki 6 tavuğu çalınan Yaşin, tavuk hırsızı kurnaz tilkiyi kurduğu tuzakla yakaladı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Atakan Yaşin, hobi olarak evinin bahçesinde maddi değerleri yüksek olan süs tavuklarını besliyor. Yaşin, kümesinde bulunan tavukların arka arkaya kaybolması üzerine hırsızlıktan şüphelenerek evinin çevresine güvenlik kameraları taktırdı. Buna rağmen tavukları kaybolmaya devam etti. Yaşin, kurduğu düzenekle maddi değerleri 3 bin lirayı bulan 6 tavuğunu telef eden 2 tilkiyi birer gün arayla yakaladı. Yaşin, tavuklarını telef eden tilkilerin ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Çamlıbel mevkiinde doğaya salınmasını sağladı.

2 tilki, 3 bin liralık zarara uğrattı

Tilkinin kendilerini yanılttığını ve kameralara yakalanmadığını belirten Yaşin, "Hayvanlar kaybolmaya başlayınca kamera yerleştirdik. Ama bir türlü göremedik. Hayvan o kadar uyanıkmış ki diğer taraflardan geldi. Tuzak kurdum yakalandı, doğaya bıraktık. O kadar uyanık hayvan ki farklı yerlerden geldi, bizi de yanılttı. Kameraya da yakalanmadı. Hayvanlara ne olduğunu merak ediyordum. Satmak üzere olduğum hayvanları yedi, yaklaşık 3 bin liralık zarara soktu" dedi.

Tilkileri doğaya bıraktı

Yaşin, tavuklarını telef eden tilkileri doğaya saldığını belirterek, "Hayvanlarıma zarar geldiğinden dolayı bir tuzak kurdum. İl başta sansardan şüphelendim ama tilkinin duvarları tırmanarak geldiğini gördüm. Daha sonra bir tuzak kurmaya karar verdim. Tuzağı kurdum, bir daha girmişti ama telleri yırtıp çıkmıştı. Bende tuzağı sağlamlaştırdım. Tuzağımda mikro dalga fırından söktüğüm camı, sunta parçası, yaylı pim ve buzdolabı teli kullandım. Tuzağımla iki tane tilki yakaladık. Çamlıbel'e çıkarıp ormanlık alana bıraktık. Burası ilçe merkezi olduğundan dolayı buraya geleceğini hiç düşünmezdik. Sansar olduğunu düşünüyorduk ama tilki çıktı. 6 tane tavuğum gitti. Ben süs tavukçuluğuyla uğraştığım içim hayvanlar maddi olarak değerli olduğundan içim yandı " dedi.