Tavuk hırsızları önce çaldı sonra "el sallayarak kaçtı" - Son Dakika
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Tavuk hırsızları önce çaldı sonra "el sallayarak kaçtı"

02.07.2022 12:33

Tavuk hırsızları önce çaldı sonra "el sallayarak kaçtı" Batman'da kümeslere dadanan hırsızlar tavukları çalıp, kümes sahibine el sallayarak kaçtı.

Tavuk hırsızları önce çaldı sonra "el sallayarak kaçtı"

BATMAN - Batman'da kümeslere dadanan hırsızlar tavukları çalıp, kümes sahibine el sallayarak kaçtı.

Olay, Batman Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin bahçesine dadanan hırsızlar, kümeste bulunan 6 tane tavuğu çalıp kayıplara karıştı. Bahçede hırsızları gördüğünü söyleyen Emrah Saygıner isimli vatandaş, hırsızları kovalarken hırsızların çok hızlı koştuğunu ve kendilerine el sallayarak kaçtığını belirtti.

Saygıner, "Komşularımızın tavuklarını çalmıştılar. Peşlerine düştük ama yakalayamadık tabii çok hızlı koşuyorlardı. Bize el sallayarak kaçtılar. Tabii eşkallerini belli ettik. Sabahında bizim de tavuklarımızın yerinde olmadığını fark ettik. Aynı hırsızların olduğunu tahmin ediyoruz. 6 tane tavuğumuzu çalmışlar ama vicdanlılarmış yumurtaya oturan bir tavuğumuzu almamışlar, bırakmışlar yerinde. Yetkililerden bu konuya biraz daha duyarlı olmasını bekliyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte takip ederler" dedi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tavuk hırsızları önce çaldı sonra 'el sallayarak kaçtı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tavuk hırsızları önce çaldı sonra "el sallayarak kaçtı" - Son Dakika
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