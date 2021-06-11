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Tavuk kanadına zehir attığını düşündüğü kocasını uyurken yaktı - Son Dakika

Tavuk kanadına zehir attığını düşündüğü kocasını uyurken yaktı

11.06.2021 23:20

ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan Tuhonsty Marie Smith isimli kadın, kocasının kendisini zehirlemek amacıyla tavuk kanadına zehir koyduğu düşüncesiyle uyuyan kocasını ateşe verdi.

Amerika'nın Wisconsin eyaletinde yaşayan Henry Williams ve Tuhonsty Marie Smith çiftinin bir süreden bu yana aralarında duydukları güvensizlik, feci bir olayın yaşanmasına neden oldu. Tuhonsty Marie Smith adlı kadın, kocasının kendisini zehirlemek amacıyla yedikleri tavuk kanadına zehir koyduğunu düşünmesinin ardından uykuya dalan kocasını cayır cayır yaktı.

Haber Global'de yer alan habere göre Milwaukee'li kadın, uyuyan kocasını yediği tavuk kanatlarına zehir koyduğunu düşünerek ateşe verdiğini itiraf etti.

TERK ETME MESELESİ YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR

Henry Williams adlı adam polise yaptığı açıklamada, Smith'in son birkaç ayda "garip" davrandığını ve ilişkilerinde sorunlar olduğunu söyledi. Olayın yaşandığı gece onu terk edeceğini ifade ettiğini ve bu yüzden tartıştıklarını bildirdi.

UYKUYA DALMASINI BEKLEDİ

29 yaşındaki Tuhonsty Marie Smith yetkililere, Enderis Park semtindeki evlerinde eşini yakmak için uykuya dalmasını beklediğini itiraf etti. Williams'ın bir bardağa çakmak gazı doldurduktan sonra eşinin kafasına döküp çakmakla yaktığı kaydedildi.

Tavuk kanadına zehir attığını düşündüğü kocasını uyurken yaktı

SAÇLARININ ALEV ALMASIYLA UYANDI

Kavgadan sonra uyumaya giden 29 yaşındaki Williams, saçlarının alev almasıyla uyandı. Kurban, alevleri elleriyle söndürmeye çalıştığını ifade etti. Bunun ardından üç aylık kızını kucaklayıp evden kaçtığını sözlerine ekledi.

3- AYDIR GARİP DAVRANDIĞINI SÖYLEDİ

Sağlık yetkililerinin hemen olay yerine geldiği, göğsünde, ellerinde, yüzünde ve kafasında ciddi yanıklar oluşan Williams'ın hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Suçunu itiraf eden ve niyetinin Williams'ı öldürmek olmadığını söyleyen Smith tutuklandı. Smith kundakçılık, güvenliği tehlikeye atma ve kargaşaya yol açma suçlamalarıyla karşı karşıya. Eşinin yaktığı kocası, yetkililere karısının son 3-4 aydır garip davrandığını söyledi.

Tavuk kanadına zehir attığını düşündüğü kocasını uyurken yaktı

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Son Dakika Dünya Tavuk kanadına zehir attığını düşündüğü kocasını uyurken yaktı - Son Dakika Dünya


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