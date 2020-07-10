Tavuk kesimhanesinde korkutan yangın - Son Dakika

Tavuk kesimhanesinde korkutan yangın

Tavuk kesimhanesinde korkutan yangınMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 160 kişinin çalıştığı bir piliç kesimhanesinde çıkan yangın çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saatlik çaba sonucunda söndürüldü.

Tavuk kesimhanesinde korkutan yangın

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ayasofya açıklaması: Türkiye, UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır
Balkondan ateş açan mühendis suçüstü yakaladı
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 160 kişinin çalıştığı bir piliç kesimhanesinde çıkan yangın çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saatlik çaba sonucunda söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişiden 2'sine olay yerinde ambulansta müdahale edilirken 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir- Ankara karayolu üzerindeki bir piliç kesimhanesinde, bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, kesimhanenin paketleme bölümünde kaynak yapılırken sandviç paneller in alev alması sonucu çıkan yangında; alevlerin amonyak tankerine de sıçraması korkuttu. Tesisten yükselen dumanları fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına, Manisa ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplam 8 itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye, alevlere müdahale ederken, jandarma ekipleri de kesimhanede güvenlik önlemi aldı. Kesimhanede çalışan işçiler fabrikadan tahliye edilerek servis ile evlerine gönderildi. Duman etkilendiği belirlenen işçilerden 1'i hastaneye kaldırılırken, diğer 2'si olay yerinde ambulansta ayakta tedavileri yapıldı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle daha fazla büyümeden 1 saate güçlükle söndürülürken, tesiste maddi hasar meydana geldi. Polis, yanhgınla ilgili soruşturma başlattı.

Turgutlu, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 17:51 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tavuk kesimhanesinde korkutan yangın - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:42 Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu 00:19 Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ayasofya açıklaması: Türkiye, UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır 23:55 Balkondan ateş açan mühendis suçüstü yakaladı 23:42 Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu 23:35 Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı 23:30 Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı 23:20 ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi 22:57 Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim 22:33 Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi 22:26 Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin 22:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil 21:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun 21:20 Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak 20:09 Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın 19:44 TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu
00:42
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ayasofya açıklaması: Türkiye, UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır
00:19
Balkondan ateş açan mühendis suçüstü yakaladı
23:55
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
23:42
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
23:35
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
23:30
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
23:20
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
22:57
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
22:33
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
22:26
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 00:46:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tavuk kesimhanesinde korkutan yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]