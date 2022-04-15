Tavuk kovalayan köpeği sopayla böyle dövdü - Son Dakika

Tavuk kovalayan köpeği sopayla böyle dövdü

BARTIN - Bartın'da tavukları kovaladığı gerekçesiyle bir köpeği sopayla döven şahıslara 2 bin 43 TL ceza uygulandı.

Olay Bartın Gölbucağı mahallesindeki sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 8 yıldır beslediği Fransız Buldog cinsi köpeğinin iş yerinin yakınlarında tavukları kovaladığı için tanımadığı şahıslar tarafından sopayla dövüldüğünü iddia eden B.K. durumu polis ekiplerine bildirdi.

Emniyet ekiplerince köpeği sopayla döven şahısların kimlikleri güvenlik kamera görüntülerinden tespit edildi.

Olayın şüphelisi Ö.Y. ve B.A.'ya 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 14. ( Kötü davranma, fiziksel ve psikolojik acı çektirme) maddesine istinaden 2.043 TL idari para cezası uygulanırken olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.