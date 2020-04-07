Tavuk leşlerini çuvala koyup araziye atan çiftlik sahiplerine 88 bin lira ceza - Son Dakika

Tavuk leşlerini çuvala koyup araziye atan çiftlik sahiplerine 88 bin lira ceza

BURSA - Bursa'da 400 telef olan tavuğu çuvallara koyarak boş araziye atan çiftlik sahibine 88 bin lira idari ceza kesildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacabey'in Gölecik Mahallesinde boş bir arazide tavuk leşlerinin atıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçerek araziye giden ekipler şok geçildi. Yaklaşık 400 adet tavuk leşinin çuvallara koyularak araziye atıldığını gören ekipler, tavuk leşlerini araziye atanları yakalamak için harekete geçti. Yapılan incelemelerde tavuk leşlerinin K.Y.'ye ait bir tavuk çiftliğine ait olduğunu belirledi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte tavuk çiftliğine giden ekipler, K.Y. isimli şahsa 88 bin 499 lira idari para cezası uyguladı.

Ayrıca tavuk leşleri kireçlerin gömülmek üzere araziden kaldırıldı.