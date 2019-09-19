Son Dakika Haberleri: Tavuk ölülerini çuvallayıp Sakarya Nehrine attılar
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Tavuk ölülerini çuvallayıp Sakarya Nehrine attılar

2 saat önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinden geçen Sakarya Nehrine çuvallanmış olarak atılan tavuk ölüleri vatandaşların tepkisine neden oldu.

Tavuk ölülerini çuvallayıp Sakarya Nehrine attılar, System.String[]

Sakarya'nın Karasu ilçesinden geçen Sakarya Nehrine çuvallanmış olarak atılan tavuk ölüleri vatandaşların tepkisine neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, Sakarya Nehrine kimliği henüz bilinmeyen kişi veya kişilerce çuvallanmış olarak tavuk ölüleri atıldı. Akıntı nedeniyle Sakarya Nehrinin Karadeniz'e döküldüğü yer olan Yenimahalle mevkinde tavuk ölülerini gören denizciler nehre tekneyle açılarak leşleri topladı.


Yaşanan olay sonrasında şaşkına dönen vatandaşlar bunun yapanın cezalandırılmasını istediler. - SAKARYA

Sakarya, Karasu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:06 Kaynak: İHA
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