Tavuk sektörüne robotlar girdi - Son Dakika

Tavuk sektörüne robotlar girdi

Gedik Piliç, üretim süreçlerine robot teknolojisini eklediğini duyurdu.

Gedik Piliç, üretim süreçlerine robot teknolojisini eklediğini duyurdu. Robotik makineler, insan gücüyle ulaşılamayacak bir hızla tavuk üretimi yapacak. Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik, yeni nesil robotik sistemin maliyetlerini düşürdüğünü ve kapasitelerini artırdığını söyledi.

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Türkiye'de tavuk sektörünün önemli firmalarından Gedik Piliç, sektöre robot teknolojisini getiren ilk firma olduğunu açıkladı. Yeni nesil üretim hattında robotlar, tavuk etini kemikten yüksek basınçlı su ile el değmeden ayırabiliyor. Böylece bıçakla çalışılması gereken yerlerde insanların yerini alan robotlar, kaza ve hijyen riskini ortadan kaldıracak.


Robotlu sistemler sayesinde iş güvenliğini önemli ölçüde artırdıklarını söyleyen Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik, robot teknolojisi ile maliyetleri düşürdüklerini belirterek, "Robotlar kapasitemizi artırırken, fireyi azaltıyor ve ürünlerin belli bir standartta olmasını sağlıyor. Robotik makine, tavuğun ağırlığını, enini ve boyunu ölçüyor, tartıyor ve basınçlı su ile keserek, nihai ürün olarak veriyor. Bu sayede dar alanlarda bile çok daha sağlıklı ve hızlı üretim yapabiliyoruz." dedi.


"Siparişler robot yardımı ile otomatik olarak hazırlanıyor"


Gedik, tavukların paketlenmesini de robotların yaptığını kaydederek, "Siparişler robot yardımı ile otomatik olarak hazırlanıyor. Robotlar, dakikada 50 koliyi palete dizerek, insan gücüyle ulaşılamayacak bir hızla çalışıyor. Paletleme robotlarını yerli bir teknoloji firmasıyla birlikte geliştirdik. Böylece personelimizin iş güvenliğini en üst seviyeye çıkardık." ifadelerini kullandı.


Osman Gedik, önümüzdeki süreçte robotların hem üretimde hem de sevkiyat sürecinde daha fazla yer alacağını bildirerek, hazırlanmış paletlerin araçlara robotlarla sevk edilmesini planladıklarını belirtti.


Üç yılda 200 milyon liralık yatırım planı


Şirket ayrıca; yakın zamanda 5 bin ton kapasiteli soğuk hava deposunu faaliyete geçirirken, son iki yılda yüzde 50 oranında büyüdü. Gelecek 3 yıl içinde 200 milyon liralık yatırım, yüzde 20 oranında da istihdam ve üretici artışı hedefleyen şirket, Rusya'dan Mozambik'e, Libya'dan Tayland'a kadar birçok ülkeye tavuk ürünleri gönderiyor. - İSTANBUL

Osman Gedik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 14:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tavuk sektörüne robotlar girdi - Son Dakika Ekonomi
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