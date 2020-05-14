Tavuk ve güvercinlerin kaldığı kümes yandı, çok sayıda tavuk ve güvercin telef oldu - Son Dakika

Tavuk ve güvercinlerin kaldığı kümes yandı, çok sayıda tavuk ve güvercin telef oldu

İçeride kalan hayvanlar yanarak telef oldular

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye mahallesi dereboyu Sokak'ta bulunan boş arsadaki hayvanların kaldığı kümeste yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu içeride bulunan çok sayıda güvercin ve tavuk telef oldu.

Alınan bilgilere göre yangın Mesudiye mahallesi dereboyu Sokak'ta boş arsada bulunan bir kümeste çıktı. Henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı hayvanların kaldığı kümeste alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler Yangının çıktığı kümese müdahale ederek son dördü. Yangın neticesinde bu çağrıda bulunan çok sayıda güvercin ve tavuk yanarak telefondu. Kümesi ise tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış sebebi ise araştırılıyor.