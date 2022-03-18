Tavuk yetiştiricisi, öldürüldükten sonra, çalılarla birlikte yakılmış - Son Dakika
Üye Girişi

Tavuk yetiştiricisi, öldürüldükten sonra, çalılarla birlikte yakılmış

18.03.2022 19:43

Manisa'da 3 gündür aranan tavuk yetiştiricisi Yunus Şahin, tabancayla vurularak öldürüldükten sonra üzerine çalılar serpip ateşe verildi. Cinayeti itiraf eden 31 yaşındaki şahıs ve ağabeyi gözaltına alındı.

Turgutlu ilçesi Sarıbey Mahallesi Gediz Kenarı mevkisinde meydana geldi. Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan, Kula ilçesinde tavuk yetiştiriciliği yapan, evli, 2 çocuk babası Yunus Şahin, geçen 15 Mart'ta Kula'da tavuk yetiştirdiği evinden 45 AGA 177 plakalı otomobiliyle ayrıldı. Şahin, bir süre evine dönmeyince yakınları polise kayıp ihbarında bulundu.

OTOMOBİLİ BAŞKA BİRİ KULLANIYORMUŞ

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri plakadan yola çıkarak otomobilin izini sürdü. Ekipler, Şahin'in otomobilinin en son Turgutlu ilçesinde görüldüğünü tespit etti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Şahin'e ait otomobili başka bir kişinin kullandığını belirledi. Polisin takibi sonucu otomobili kullanan Ö.G., durdurulup gözaltına aldı.

İTİRAF ETTİ

Polisteki sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf eden Ö.G., Şahin ile aralarında çıkan tartışmanın ardından Turgutlu ilçesi Sarıbey Mahallesi Gediz Kenarı mevkiindeki kendisine ait tarlada tabancayla vurduğunu, tarladaki kasa ve çalılarla birlikte Şahin'in cesedini yakıp daha sonra gömdüğünü anlattı. Ö.G.'nin ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, Ö.G.'nin Şahin'i öldürüp yaktıktan sonra gömdüğünü tarif ettiği bölgede yaptıkları araştırmada, Şahin'in toprağa gömülü cansız bedenini buldu. Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, Ö.G.'nin ağabeyi A.G.'i de gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Ö.G. ve A.G. ile ilgili gözaltı süresinin uzatıldığı öğrenilirken, gözaltına alınan şüpheli sayısının artabileceği öğrenildi. Ekipler, tarafından gömüldüğü yerden çıkarılan Yunus Şahin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Tavuk yetiştiricisi, öldürüldükten sonra, çalılarla birlikte yakılmış
Tavuk yetiştiricisi, öldürüldükten sonra, çalılarla birlikte yakılmış
Tavuk yetiştiricisi, öldürüldükten sonra, çalılarla birlikte yakılmış
Tavuk yetiştiricisi, öldürüldükten sonra, çalılarla birlikte yakılmış
YORUMLAR
500
Manisa'da kan donduran cinayet: Öldürdü, yaktı, gömdü Manisa'da kan donduran cinayet: Öldürdü, yaktı, gömdü Yakıt alıp kaçan şüpheliler, kaldıkları otelin parasını da ödememiş Yakıt alıp kaçan şüpheliler, kaldıkları otelin parasını da ödememiş

Yunus Şahin, Turgutlu, Manisa, Tavuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Tavuk yetiştiricisi, öldürüldükten sonra, çalılarla birlikte yakılmış - Son Dakika


Son Dakika
19:36 Çene ve yüz nakli olan Recep Sert, uyuşturucudan gözaltına alınmıştı! Tutuklama kararı çıktı
19:25 Putin halkın karşısına geçerek savaşın nedeni açıkladı: Bu insanların acılar ve soykırımdan kurtarılması operasyonların hedefidir
19:08 Kuntz, genç yeteneklere şans verdi! A Milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosu netleşti
19:02 İşin aslı başkaymış! Şiddet gören uzman çavuşmuş
18:59 İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosunda sürpriz isimler yer aldı! Adana Demirspor'un oyuncusu Balotelli ise kadroda yok
18:53 İstanbul Valisi yarın için uyardı: Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım
18:34 1915 Çanakkale Köprüsü açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ücrete "Pahalı mı?" diye sordu, kabalık aynı yanıtı verdi
18:30 Merih Demiral haftanın oyuncusu seçildi! Barcelonalı Pedri bile gerisinde kaldı
17:48 1915 Çanakkale Köprüsü açıldı! Köprü orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsü unvanına sahip oldu
17:30 İbrenin Şenol Güneş'e dönmesi Beşiktaş yönetimini karıştırdı! İstifaya hazırlanıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 19:49:28. #1.12#
SON DAKİKA: Tavuk yetiştiricisi, öldürüldükten sonra, çalılarla birlikte yakılmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement