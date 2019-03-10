Son Dakika Haberleri: Tavuk Yüklü Tır Alev Aldı

Tavuk Yüklü Tır Alev Aldı

25 dakika önce

Şanlıurfa'da seyir halindeki paketlenmiş hazır tavuk yüklü tır alev aldı.

Tavuk Yüklü Tır Alev Aldı, System.String[]
Şanlıurfa'da seyir halindeki paketlenmiş hazır tavuk yüklü tır alev aldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun 30'uncu kilometresinde yaşandı. Sürücüsünün simi öğrenilemeyen 33 BTF 56 plakalı paketlenmiş hazır tavuk yüklü tır, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın tırın kasa kısmındaki tavukların karton ve plastik olan paketlerini tutuşturdu. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle tavukların büyük kısmının yandığı öğrenildi. Tırın yanma anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:34 Kaynak: İHA

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