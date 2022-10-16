Yangın, D100 Karayolu Köroğlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Ökkeş Karabacak idaresindeki 68 ACN 992 plakalı tavuk yüklü kamyonun çekici kısmında yangın çıktı. Araçtan duman geldiğini gören sürücü tırı sağ şeride park ederek aşağı indi. Sürücünün araçtan inmesinden kısa süre sonra tır alev alev yandı.

Kaynak: İHA

D-100 Karayolu, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tavuk yüklü tır alev alev yandı - Son Dakika

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