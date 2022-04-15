Tavuk yüklü tır devrildi, telef olmaktan kurtulan tavuklar yola dağıldı - Son Dakika
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Tavuk yüklü tır devrildi, telef olmaktan kurtulan tavuklar yola dağıldı

15.04.2022 19:36

Tavuk yüklü tır devrildi, telef olmaktan kurtulan tavuklar yola dağıldı Devrilen tırda yüzlerce tavuk telef oldu Jandarma canlı kalan tavukları uzun uğraşlar sonucu topladı Afyonkarahisar'da tavuk yüklü tırın devrilmesi sonucu yüzlerce tavuk telef olurken, kazanın ardından dorseden yola...

Tavuk yüklü tır devrildi, telef olmaktan kurtulan tavuklar yola dağıldı

Devrilen tırda yüzlerce tavuk telef oldu

Jandarma canlı kalan tavukları uzun uğraşlar sonucu topladı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da tavuk yüklü tırın devrilmesi sonucu yüzlerce tavuk telef olurken, kazanın ardından dorseden yola dağılan tavuklar ise jandarma ekipleri tarafından toplandı.

Kaza, Emirdağ-Bolvadin karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K., idaresindeki 33 VKA 48 plakalı tavuk yüklü tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından tırın dorsesindeki tavukları yola dağılırken, yüzlercesi telef oldu. Hayatta kalan tavukla ise olay yerine gelen jandarma ekipler tarafından yoldan toplandı. Karayolunun yan kısmında bulunan alana toplanan tavuklar ardından olay yerine gelen bir başka tıra yüklendi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Tavuk yüklü tır devrildi, telef olmaktan kurtulan tavuklar yola dağıldı
Tavuk yüklü tır devrildi, telef olmaktan kurtulan tavuklar yola dağıldı
Tavuk yüklü tır devrildi, telef olmaktan kurtulan tavuklar yola dağıldı

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TAVUK YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI TAVUK YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI Afyonkarahisar'da tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, çok sayıda tavuk telef oldu Afyonkarahisar'da tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, çok sayıda tavuk telef oldu

Karahisar, Jandarma, Tavuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tavuk yüklü tır devrildi, telef olmaktan kurtulan tavuklar yola dağıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tavuk yüklü tır devrildi, telef olmaktan kurtulan tavuklar yola dağıldı - Son Dakika
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