Tavuk yüklü tır şarampole uçtu, binlerce tavuk telef oldu - Son Dakika

Tavuk yüklü tır şarampole uçtu, binlerce tavuk telef oldu
Tavuk yüklü tır şarampole uçtu, binlerce tavuk telef oldu Bursa-Ankara karayolunda meydana gelen kazada tavuk yüklü tır bariyerleri aşıp şarampolden aşağı uçtu.
Tavuk yüklü tır şarampole uçtu, binlerce tavuk telef oldu
BURSA - Bursa- Ankara karayolunda meydana gelen kazada tavuk yüklü tır bariyerleri aşıp şarampolden aşağı uçtu. Kazada binlerce tavuk telef olurken, sürücü ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Bursa-Ankara yolunda meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e giden Ufuk D. yönetimindeki 16 KER plakalı canlı tavuk yüklü tır, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampolden uçtu. Can pazarın yaşandığı kazada sürücü yaralandı. Kaza gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralı sürücü tırdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Tavuk yüklü tırda bulunan 15 bin tavuğun yaklaşık 5 bini telef oldu. Tavukların bulunduğu tır uzun uğraşlar neticesinde düştüğü yerden vinç yardımıyla kurtarıldı. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu Bursa-Ankara yolunda bölge trafik ekipleri kontrollü bir şekilde trafik akışını sağladı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 13:07 Kaynak: İHA
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