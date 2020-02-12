Tavuk yumurtası üretimi 1,7 milyar adet oldu

Tavuk yumurtası üretimi Aralık ayında 1,7 milyar adet olarak gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Aralık ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, tavuk eti üretimi 184 bin 349 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,7 milyar adet olarak gerçekleşti. Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk eti üretimi yüzde 7,4, kesilen tavuk sayısı yüzde 4,9, tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,7, hindi eti üretimi ise yüzde 0,1 arttı. Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,3 artarken, tavuk eti üretimi yüzde 0,8, kesilen tavuk sayısı yüzde 1,7, hindi eti üretimi ise yüzde 14,2 azaldı.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 2 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 arttı.



Aralık ayında bir önceki aya göre kesilen tavuk sayısı yüzde 9,1 artarak 104 milyon adet oldu. Bu ayda bir önceki aya göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,6 artarak 1,7 milyar adet olurken aynı ayda bir önceki aya göre hindi eti üretimi yüzde 12,3 artarak 5 bin 965 ton olarak gerçekleşti. - İSTANBUL