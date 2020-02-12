Tavuk yumurtası üretimi Aralık'ta 1.7 milyar adete yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Tavuk yumurtası üretimi Aralık'ta 1.7 milyar adete yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Tavuk yumurtası üretimi Aralık'ta 1.7 milyar adete yükseldi

7 saat önce

Tavuk yumurtası üretimi Aralık'ta yıllık bazda yüzde 1.7 artarak 1.7milyar adete, tavuk eti üretimi de aynı dönemde yüzde 7.4 artarak 184 bin 349 tona yükseldi.

Tavuk yumurtası üretimi Aralık'ta 1.7 milyar adete yükseldi, System.String[]

Tavuk yumurtası üretimi Aralık'ta yıllık bazda yüzde 1.7 artarak 1.7milyar adete, tavuk eti üretimi de aynı dönemde yüzde 7.4 artarak 184 bin 349 tona yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "kümes hayvancılığı üretimi" verilerine göre Aralık'ta hindi eti üretimi yıllık yüzde 0.1, kesilen tavuk sayısı yüzde 4.9 arttı.

Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 1.3 artarken, tavuk eti üretimi yüzde 0.8, kesilen tavuk sayısı yüzde 1.7, hindi eti üretimi ise yüzde 14.2 azaldı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi aylık yüzde 2.0, takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi yıllık yüzde 4.5 arttı.

Kesilen tavuk sayısı aylık yüzde 9.1 artarak 104 milyon adet olurken, tavuk eti üretimi yüzde 9.7 artarak 184 bin 349 tona, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3.6 artarak 1.7 milyar adede, hindi eti üretimi de yüzde 12.3 artarak 5 bin 965 tona yükseldi." (Grafik&Tablo)


Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk havacılık devi Atlasglobal iflasını açıklayacak
Türkiye'nin koronavirüsün tedavisi için geliştirdiği tanı kiti yurt dışına satılacak Son dakika: FETÖ'den yargılanan ünlü baklavacı Faruk Güllü'nün 15 yıla kadar hapsi istendi Kapalı alanda sigara içene 187 TL, içilmesine müsaade eden işletmeye de 12 bin 938 TL ceza uygulanacak

Son Dakika Haberleri
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 18:16:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tavuk yumurtası üretimi Aralık'ta 1.7 milyar adete yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]