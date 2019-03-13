Son Dakika Haberleri: Tavuk Yumurtası Üretimi Arttı

Tavuk Yumurtası Üretimi Arttı

1 saat önce

Tavuk yumurtası üretimi, 2019 Ocak döneminde bir önceki aya göre yüzde 0,7 artarak 1,7 milyar adet olarak gerçekleşti.

Tavuk Yumurtası Üretimi Arttı, System.String[]
Tavuk yumurtası üretimi, 2019 Ocak döneminde bir önceki aya göre yüzde 0,7 artarak 1,7 milyar adet olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Ocak ayı Kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; tavuk yumurtası üretimi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 arttı.

KESİLEN TAVUK SAYISI 97 MİLYON, KESİLEN HİNDİ SAYISI İSE 430 BİN ADET OLDU

Kesilen tavuk sayısı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 azaldı. Ocak ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 44,3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 azaldı.

TAVUK ETİ ÜRETİMİ 168 BİN 908 TON, HİNDİ ETİ ÜRETİMİ İSE 5 BİN 80 TON OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Tavuk eti üretimi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 azaldı. Ocak ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 14,7, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azaldı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,7 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 azaldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:21 Kaynak: İHA

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