Tavuk yumurtası üretimi azaldı

Tavuk yumurtası üretimi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 3,4 azalarak 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti.

Tavuk yumurtası üretimi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 3,4 azalarak 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti.

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