Son Dakika Haberleri: Tavuk yumurtası üretimi azaldı
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Tavuk yumurtası üretimi azaldı

2 saat önce

Tavuk yumurtası üretimi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 3,4 azalarak 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti.

Tavuk yumurtası üretimi azaldı , System.String[]
Tavuk yumurtası üretimi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 3,4 azalarak 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:23 
Ekonomi
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