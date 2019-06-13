Tavuk yumurtası üretimi azaldı
2 saat önce
Tavuk yumurtası üretimi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 3,4 azalarak 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti.
Tavuk yumurtası üretimi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 3,4 azalarak 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:23
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