Tavuk yumurtası üretimi Ekim'de 1.7 milyar adede yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Tavuk yumurtası üretimi Ekim'de 1.7 milyar adede yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Tavuk yumurtası üretimi Ekim'de 1.7 milyar adede yükseldi

6 saat önce

Tavuk yumurtası üretimi Ekim'de aylık bazda yüzde 3.0, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 2.1 artarak 1.7 milyar adede yükseldi.

Tavuk yumurtası üretimi Ekim'de 1.7 milyar adede yükseldi, System.String[]

Tavuk yumurtası üretimi Ekim'de aylık bazda yüzde 3.0, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 2.1 artarak 1.7 milyar adede yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerine göre;

Kesilen tavuk sayısı Ekim'de aylık bazda yüzde 0.5 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 3.0 artışla 104 milyon adede yükseldi.

Kesilen hindi sayısı Ekim'de bir önceki aya göre yüzde 2.5, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 0.2 azalarak 594 bin adede geriledi.

Tavuk eti üretimi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0.1 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.6 artışla 188 bin 557 tona yükseldi.

Hindi eti üretimi de, bir önceki aya göre yüzde 5.2, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 4.6 artışla 5 bin 926 tona yükseldi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi Ekim'de aylık bazda yüzde 1.5 azalırken, takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.8 arttı. (Grafik)


Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TAVUK DÖNER AÇIKLAMALARI NEDENİYLE PROF. DR. CANAN KARATAY'A SUÇ DUYURUSU
İYİ Parti, asgari ücretin 2 bin 650 lira olmasını önerdi Volkswagen, fabrika yatırımı için Türkiye kararını bir kez daha erteledi Bakan müjdeyi verdi! Hastalıktan ari işletme destek ödemeleri bugün başlıyor

Son Dakika Haberleri
16:29 Pegasus BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzaladı - Son Dakika Ekonomi
16:27 Paladyum'dan yüzde 2.0 artışla yeni tarihi zirve - Son Dakika Ekonomi
16:27 Çin: Ticaret anlaşması için koşul karşılıklı saygı - Son Dakika Ekonomi
16:24 Marmaris'in çam balı "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" aldı - Son Dakika Ekonomi
16:22 ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Son Dakika Ekonomi
16:08 Volkswagen, fabrika yatırımı için Türkiye kararını bir kez daha erteledi - Son Dakika Ekonomi
15:08 Bakan müjdeyi verdi! Hastalıktan ari işletme destek ödemeleri bugün başlıyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 16:35:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tavuk yumurtası üretimi Ekim'de 1.7 milyar adede yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]