Tavuk yumurtası üretimi Ekim'de arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tavuk yumurtası üretimi Ekim'de arttı - Son Dakika

Tavuk yumurtası üretimi Ekim'de arttı

6 saat önce

Tavuk yumurtası üretimi 2019 Ekim döneminde 1,7 milyar adet olarak gerçekleşti.

Tavuk yumurtası üretimi Ekim'de arttı, System.String[]

Tavuk yumurtası üretimi 2019 Ekim döneminde 1,7 milyar adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Ekim dönemi kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; tavuk yumurtası üretimi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 arttı.

Kesilen tavuk sayısı 104 milyon, kesilen hindi sayısı ise 579 bin adet oldu. Kesilen tavuk sayısı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 arttı. Ekim ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 2,5, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azaldı.

Tavuk eti üretimi 188 bin 557 ton, hindi eti üretimi ise 5 bin 926 ton olarak gerçekleşti. Tavuk eti üretimi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 arttı. Ekim ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 5,2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,5 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı.

(İHA)

Türkiye İstatistik Kurumu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TAVUK DÖNER AÇIKLAMALARI NEDENİYLE PROF. DR. CANAN KARATAY'A SUÇ DUYURUSU
İYİ Parti, asgari ücretin 2 bin 650 lira olmasını önerdi Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu: Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak

Son Dakika Haberleri
16:40 Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika
16:40 PKK'lı teröristlerin kullandığı 9 barınak ve sığınak imha edildi - Son Dakika
16:40 Trabzon'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 4 bin 850 lira çıktı - Son Dakika
16:38 Edirne'de 4 bin 250 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
16:34 Okuldan Havuza Kulaç At projesi başlatıldı - Son Dakika
16:14 Fatih'te intihar eden 4 kardeşin ölümü nedeni kesinleşti: Siyanür zehirlenmesi - Son Dakika
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 16:42:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tavuk yumurtası üretimi Ekim'de arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]