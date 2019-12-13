Tavuk yumurtası üretimi Ekim'de arttı - Son Dakika
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Tavuk yumurtası üretimi Ekim'de arttı

6 saat önce

Tavuk yumurtası üretimi 2019 Ekim döneminde 1,7 milyar adet olarak gerçekleşti.

Tavuk yumurtası üretimi Ekim'de arttı, System.String[]

Tavuk yumurtası üretimi 2019 Ekim döneminde 1,7 milyar adet olarak gerçekleşti.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Ekim dönemi kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; tavuk yumurtası üretimi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 arttı.


Kesilen tavuk sayısı 104 milyon, kesilen hindi sayısı ise 579 bin adet oldu. Kesilen tavuk sayısı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 arttı. Ekim ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 2,5, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azaldı.


Tavuk eti üretimi 188 bin 557 ton, hindi eti üretimi ise 5 bin 926 ton olarak gerçekleşti. Tavuk eti üretimi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 arttı. Ekim ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 5,2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 arttı.


Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,5 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:11 Kaynak: İHA
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