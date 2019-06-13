Son Dakika Haberleri: Tavuk yumurtası üretimi Nisan'da azaldı
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Tavuk yumurtası üretimi Nisan'da azaldı

2 saat önce

Tavuk yumurtası üretimi Nisan döneminde yüzde 3,4 azalarak 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti.

Tavuk yumurtası üretimi Nisan'da azaldı, System.String[]
Tavuk yumurtası üretimi Nisan döneminde yüzde 3,4 azalarak 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Nisan dönemi kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; tavuk yumurtası üretimi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,4 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı.

Kesilen tavuk sayısı 100 milyon, kesilen hindi sayısı ise 451 bin adet oldu

Kesilen tavuk sayısı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 azaldı. Nisan ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 7,1 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 azaldı.

Tavuk eti üretimi 179 bin 39 ton, hindi eti üretimi ise 4 bin 560 ton olarak gerçekleşti

Tavuk eti üretimi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 azaldı. Nisan ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 5 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,7 azaldı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,1 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 azaldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:16 Kaynak: İHA
Ekonomi
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