Tavuk yumurtası üretimi nisanda yıllık bazda yüzde 1 azalarak 1 milyar 595 milyon 785 bin adede geriledi

Türkiye genelinde tavuk yumurtası üretimi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 azalarak 1 milyar 595 milyon 785 bin adede gerilerken, tavuk eti üretimi ise yüzde 1,4 artışla 190 bin 172 tona yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, nisanda 1 milyar 595 milyon 785 bin tavuk yumurtası üretildi. Üretim, geçen yıla kıyasla yüzde 1 azaldı.

Türkiye'de nisanda 104 milyon 145 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı Nisan 2020'ye kıyasla yüzde 2,2 geriledi.

Bu yılın nisan ayında 190 bin 172 ton tavuk eti, 3 bin 841 ton hindi eti üretimi gerçekleştirildi.

Tavuk eti üretimi geçen yılın nisan ayına göre yüzde 1,4 arttı, hindi eti üretimi ise yüzde 4,1 azaldı.