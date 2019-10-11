Son Dakika Haberleri: Tavuk yumurtası üretiminde artış
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Tavuk yumurtası üretiminde artış

36 dakika önce

Tavuk yumurtası üretimi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 4,2 arttı.

Tavuk yumurtası üretiminde artış, System.String[]

Tavuk yumurtası üretimi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 4,2 arttı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Ağustos ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, tavuk yumurtası üretimi 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti. Tavuk yumurtası üretimi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 4,2 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 azaldı.


Kesilen tavuk sayısı 93 milyon, kesilen hindi sayısı ise 487 bin adet oldu


Kesilen tavuk sayısı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azaldı. Ağustos ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 14,3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 azaldı.


Tavuk eti üretimi 163 437 ton, hindi eti üretimi ise 4 724 ton olarak gerçekleşti


Tavuk eti üretimi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 18,9 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 arttı. Ağustos ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 8,8, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 azaldı.


Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azaldı. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:04 Kaynak: İHA
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