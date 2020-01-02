Tavuk yumurtası ve toptan balık tesliminde KDV indirildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Tavuk yumurtası ve toptan balık tesliminde KDV indirildi - Son Dakika Ekonomi

Tavuk yumurtası ve toptan balık tesliminde KDV indirildi

6 saat önce

Mobilya ile birlikte tavuk yumurtası ve toptan balık tesliminde de KDV oranı düşürüldü.

Tavuk yumurtası ve toptan balık tesliminde KDV indirildi, System.String[]

Mobilya ile birlikte tavuk yumurtası ve toptan balık tesliminde de KDV oranı düşürüldü.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mobilyada uygulanan yüzde 18'lik Katma Değer Vergisi (KDV) oranının yüzde 8'e düşürüldüğünü duyurmuştu. Mobilyadan sonra tavuk yumurtası ve toptan balık tesliminde de KDV oranları düşürüldü. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da Değişilik Yapılmasına Dair Karar'a göre tavuk yumurtası ve toptancı hallerine yapılan balık teslimlerinde KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü.


Tavuk yumurtası, toptanda yüzde 1 KDV'nin uygulandığı 1 Nolu listeye alınırken; yüzde 1 KDV uygulanan 1 sayılı listenin 6'ncı sırasındaki sebze ve meyveler arasına balık teslimleri de eklendi. - İSTANBUL

Murat Erat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:12 Kaynak: İHA
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