Tavuk yumurtası ve toptan balık tesliminde KDV indirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tavuk yumurtası ve toptan balık tesliminde KDV indirildi - Son Dakika

Tavuk yumurtası ve toptan balık tesliminde KDV indirildi

7 saat önce

Mobilya ile birlikte tavuk yumurtası ve toptan balık tesliminde de KDV oranı düşürüldü.

Tavuk yumurtası ve toptan balık tesliminde KDV indirildi, System.String[]

Mobilya ile birlikte tavuk yumurtası ve toptan balık tesliminde de KDV oranı düşürüldü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mobilyada uygulanan yüzde 18'lik Katma Değer Vergisi (KDV) oranının yüzde 8'e düşürüldüğünü duyurmuştu. Mobilyadan sonra tavuk yumurtası ve toptan balık tesliminde de KDV oranları düşürüldü. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da Değişilik Yapılmasına Dair Karar'a göre tavuk yumurtası ve toptancı hallerine yapılan balık teslimlerinde KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü.

Tavuk yumurtası, toptanda yüzde 1 KDV'nin uygulandığı 1 Nolu listeye alınırken; yüzde 1 KDV uygulanan 1 sayılı listenin 6'ncı sırasındaki sebze ve meyveler arasına balık teslimleri de eklendi.,

(İHA)

Murat Erat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Balık ve yumurtada KDV indirimi gerçekleşti
Eşini kendi yatağında başkasıyla yakalayınca ortalık karıştı! Elbiselerini boş bir arazide ateşe verdi İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu Son dakika: Libya Devlet Yüksek Konseyi, asker gönderme kararını memnuniyetle karşıladı

Son Dakika Haberleri
23:32 DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika
23:30 Zambiya'da sel 250 aileyi yerinden etti - Son Dakika
23:25 Gaziantep'te 727 polisli uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
23:24 Libya Devlet Yüksek Konseyi, tezkereyi memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
23:24 Polisin 'dur' ihtarına uymadı, yaşı küçük olduğu için kaçmaya çalıştı - Son Dakika
22:42 Son dakika: Libya Devlet Yüksek Konseyi, asker gönderme kararını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
22:27 Gaziantep'te 727 polisin katıldığı ve 24 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başlatıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 23:37:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tavuk yumurtası ve toptan balık tesliminde KDV indirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]