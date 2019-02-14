Tavuk, Zeytinyağı ve Yavru Köpek Çalan Hırsızlar Tutuklandı
1 saat önce
Mersin'in Mut ilçesinde bir evden tavuk, zeytinyağı ve yavru köpek çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Mersin'in Mut ilçesinde bir evden tavuk, zeytinyağı ve yavru köpek çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Mut ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evden akü ve matkaptan oluşan tamir bakım malzemeleri, 50 adet farklı cinste tavuk, 40 kilo zeytinyağı ve 1 kangal köpeği yavrusu çalındı. Şikayet üzerine inceleme başlatan Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen F.A. ve R.A. adlı şahısları, çaldıkları malzemelerle birlikte Silifke'nin Nuru Mahallesi'nde yakaladı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:39 Kaynak: İHA
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