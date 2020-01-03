Tavuklar Ankara'da podyuma çıkacak - Son Dakika

Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu tarafından düzenlenecek "4. Türkiye Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi"nde tavuklar yarışacak.



Türkiye Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi, 8-12 Ocak tarihleri arasında Akyurt Anadolu Otel'de gerçekleştirilecek. Türkiye'den 70 farklı ırktan yaklaşık bin 500 süs tavuğunun yer alacağı gösteride süs tavukları, salonun en iyi koleksiyonu, salonun en iyi horozu, salonun en iyi tavuğu gibi çeşitli dallarda yarışacaklar.



Ankara Süs Tavukları Kümes ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Emin Gökgöz, organizasyona ev sahipliği yapmanın kendilerini onurlandırdığını söyleyerek, organizasyona tüm Ankaralıları davet etti.



Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Federasyonu Başkanı Özcan Çetin ise düzenlenecek olan yarışmaya herkesi davet ederek, "Zamanı olan insanların, emeklilerin, gençlerin veya çocukların bahçesinde meşgul olurken eğleneceği bir uğraş olan süs tavuğu yetiştiriciliği son yıllarda süratle gelişmekte ve büyümektedir. Hedefimiz uluslararası seviyede organizasyonlar yapmak ve uluslararası seviyede hayvanlar yetiştirmek" dedi. - ANKARA