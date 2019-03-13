Tavuklar Kümese Giren Tilkiyi Öldürdü
1 saat önce
FRANSA'nın kuzeydoğusundaki Le Gros Chene tarım teknik lisesinin kümes alanına giren tilki, kümes alanının otomatik kapılarının gün batımıyla birlikte kapanması üzerine kümeste mahsur kaldı.
FRANSA'nın kuzeydoğusundaki Le Gros Chene tarım teknik lisesinin kümes alanına giren tilki, kümes alanının otomatik kapılarının gün batımıyla birlikte kapanması üzerine kümeste mahsur kaldı.
TOPLUCA GAGALADILAR
Brittany bölgesindeki okulun öğrencileri ertesi sabah tavukları kontrol etmek için kümese girdiklerinde tilkiyi ölü buldu.
Okul müdürü Pascal
Daniel, "Köşede cansız halde yatıyordu. Tavuklar bir sürü içgüdüsüyle saldırmışlar ve topluca gagalayarak öldürmüşler" dedi.
Okul müdürü Daniel, bir önceki tilki olayının birkaç yıl önce yaşandığını ve çok sayıda tavuğun öldüğünü de anlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:10
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