Tavukları ağzı ile besliyor - Son Dakika

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan yaşlı bir kadının tıpkı kuşun yavrularını beslediği gibi ağzı ile tavuklarını beslemesi görenleri şaşkına çevirdi.

Şarkışla ilçesi Cemel beldesinde yaşayan 85 yaşındaki Selvinaz Aydemir, hayvan sevgisiyle dikkat çekiyor. Hayvansever yaşlı kadının çok sevdiği tavuklarını adeta bir kuşun yavrularını beslediği gibi beslemesi görenleri şaşırtıyor. Kabuğundan ayırdığı çekirdeği ağzı ile tavuklarına yediren yaşlı kadının görüntüsü sosyal medyada bir çok kişi tarafından izlendi.

(İHA)