TAVUKLARI KOVALAYAN KÖPEĞİ SOPA İLE DÖVDÜLER - Son Dakika

BARTIN'da, komşunun köpeğini, tavukları kovaladığı için sopa ile döven 2 kişiye, 2 bin 43'er lira ceza kesildi. Köpeğin sopa ile dövülme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Gölbucağı Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde iş yeri sahibi B.K.?nin Fransız bulldog cinsi köpeği, dün akşam saatlerinde komşusu Ö.Y ve B.A. tarafından tavukları kovaladığı gerekçesiyle sopa ile dövüldü. Köpeğinin bacağındaki yaraları gören B.K., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri iş yerindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Köpeği dövdüğü belirlenen Ö.Y. ve B.A.?ya, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 2 bin 43'er lira idari para cezası uygulandı. Köpeğin sopa ile dövülme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.